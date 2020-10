Centenas de hotéis vão encerrar sem data para voltar à atividade

Pedro Araújo com Delfim Machado, João Pedro Campos e Sofia Cristino Hoje às 09:17 Facebook

Muitos já fecharam em outubro, mas outros confirmam a suspensão a partir de novembro devido à incerteza criada pela pandemia. Algarve, Porto e Lisboa são regiões mais afetadas.

Largas centenas de hotéis vão encerrar a partir de novembro sem qualquer perspetiva de regresso. A cadeia Vila Galé, por exemplo, terá 17 unidades encerradas neste outono-inverno. No Porto, o Dom Henrique suspende a atividade já este domingo. No Algarve, as paragens poderão chegar às três centenas.

"Reaberturas antes do próximo verão? Acho difícil. Antes do final do primeiro trimestre será mesmo impossível. Janeiro e fevereiro já eram meses fracos e agora ainda mais, devido à pandemia", refere António Condé Pinto, presidente-executivo da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo.