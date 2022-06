Centenas de terrenos reclamados por mais do que um proprietário

Glória Lopes Hoje às 13:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Dificuldade em identificar limites dá origem a hectares de áreas sobrepostas. Instituto dos Registos e Notariado vai criar comissão para resolver conflitos.

Há centenas de hectares de terrenos sobrepostos nos cadastros, porque várias pessoas reclamam a mesma área, na totalidade ou em parte, na altura em que fazem a georreferenciação no BUPi-Balcão Único do Prédio, a plataforma dirigida aos proprietários de prédios rústicos e mistos. O problema foi admitido por Carla Mendonça, coordenadora do BUPi, que reconheceu ao JN que "há algumas situações de sobreposição", mas que a maioria resulta "de erros de desenho", sublinhando que "não é fácil os proprietários fazerem sobre uma fotomapa o desenho da propriedade".

A responsável assegura que uma boa parte dos casos "não é provocado, pois resulta de dificuldades em identificar a propriedade ou os seus limites (estremas)". Os gestores do BUPi estão atentos a estes constrangimentos e procuram soluções.