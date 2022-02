Centros com "casa aberta" para crianças ainda não vacinadas

Os pais com crianças que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 podem dirigir-se a um centro de vacinação, até às 13 horas, no próximo fim de semana.

O anúncio foi feito pela diretora-geral da Saúde, esta terça-feira, na "CNN Portugal". Já de manhã, Graça Freitas tinha adiantado que havia "poucos milhares de crianças" inscritas pelos pais no agendamento da primeira dose.

O processo voltou a reabrir, depois de fins semana de vacinação exclusivamente pediátrica em dezembro.

A vacinação infantil contra a covid-19 esteve interrompida durante algumas semanas em janeiro.

Mais de 300 mil crianças, entre os cinco e os 11 anos, estão já imunizadas contra a SARS-CoV-2, com pelo menos uma dose, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No próximo fim de semana, além da administração da primeira dose, os centros de vacinação vão dar a segunda dose às crianças que iniciaram o esquema vacinal em dezembro.

A diretora-geral da Saúde voltou a reforçar a confiança na vacinação e relembrou que o processo de decisão sempre se baseou em ensaios clínicos.

"Não é uma confiança baseada na minha fé, é baseada em estudos científicos", recordando os pareceres favoráveis das agências europeia e americana do medicamento.

Estima-se que cerca de 100 mil crianças tenham sido infetadas entre meados de dezembro e janeiro e já com a variante ómicron.

Os menores que ficaram infetados (já com a primeira dose) terão de aguardar pela convocação para a segunda toma da vacina, cuja data ainda não está definida. "Temos de estudar qual é o intervalo ótimo", explicou.

Questionada sobre o alívio de restrições em Portugal, a responsável da DGS admitiu que o período de isolamento diminua (atualmente é de sete dias) e haja um diferente tratamento dos contactos de risco.

Quanto à vacinação contra a covid-19, Graça Freitas prevê que no futuro haja uma "estratégia sazonal e seletiva" para imunizar apenas os mais velhos e os grupos de risco. Tal como acontece com a vacina da gripe, administrada no período do outono e inverno.