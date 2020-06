Centros comerciais de Lisboa podem abrir a partir de segunda-feira

R. S. Hoje às 13:05 Facebook

Os centros comerciais de Lisboa podem abrir a partir da próxima segunda-feira. Até lá, mantêm-se as regras de confinamento devido aos Santos Populares.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo primeiro-ministro, no final da reunião do Conselho de Ministros, que hoje aprovou a proposta de lei do Orçamento Suplementar, "que dá execução financeira a parte do Programa de Estabilização Económia e Social" e que será apresentada ao fim da tarde, no Ministério das Finanças.

António Costa disse ainda que espera que, no dia 1 de julho, Portugal possa alterar a situação de estado de calamidade para estado de contingência e, em algumas regiões, como o Alentejo, para estado de alerta.

Saída de Centeno: "Covid passado, abraço será dado"

Depois de confirmar a exoneração do ainda ministro das Finanças e a entrada do até agora Secretário de Estado João Leão, António Costa agradeceu a "dedicação" de Mário Centeno e garantiu uma política de "continuidade", sem "qualquer alteração", e uma "tranquila passagem de testemunho".

"A vida é feita de ciclos, e quero aqui expressar publicamente que compreendo e respeito que Mário Centeno queira abrir um novo ciclo na sua vida", declarou, lembrando que, pela segunda vez em 46 anos de democracia, um ministro das Finanças cumpriu os quatro anos de uma legislatura, e que, pela primeira, ainda preparou o início da segunda.