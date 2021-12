Centros de vacinação fecham de 23 a 26 de dezembro e de 30 a 2 de janeiro

Joana Amorim Hoje às 11:36 Facebook

Elevada taxa de vacinação e necessidade de descanso dos profissionais justificam paragem.

Os centros de vacinação vão parar a sua atividade entre os dias 23 a 26 de dezembro e entre os dias 30 a 2 de janeiro. A informação foi já comunicada às Administrações Regionais de Saúde e aos Agrupamentos de Centros de Saúde pela task-force da vacinação. Sendo que, explica ao JN o presidente da USF - Associação Nacional, Diogo Urjais, os centros que assim o entenderem poderão abrir nos dias 23 e 30 de dezembro.

Esta paragem havia já sido sinalizada pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, justificando tanto com os 2,3 milhões de portugueses com dose de reforço, e igual número de imunizados contra a gripe, como com o merecido descanso dos profissionais de saúde. "Por uma questão de respeito, é importante que os profissionais de saúde possam ter este descanso", dizia então o governante.

Para Diogo Urjais, "é um bom sinal dado pelo Governo aos profissionais, há um ano dedicados a esta causa, num reconhecimento do esforço desempenhado". Lembrando que "há profissionais com 600, 700, 800 horas extraordinárias na vacinação e que estão cansados".

O presidente da USF-AN sublinha a "elevada taxa de vacinação, com 80% dos utentes com mais de 80 anos com dose de reforço", sendo que "em qualquer faixa etária, os números são elevados". Adiantando, ainda, que "adesão nesta época do ano seria inferior". De resto, garante, tudo seguirá os trâmites normais, "com os centros no início de janeiro na capacidade máxima".

Recorde-se que, até ao passado domingo, tinham sido administradas 2,325 milhões de doses de reforço, 34% das quais na faixa etária dos 70-79 anos e um quarto nos maiores de 80 anos. Seguem-se os 60-69 anos, com 23% daquele total, e os 50-59 anos, com cerca de 9%. Sendo que no passado fim de semana foram inoculadas 95272 crianças dos 5 aos 11 anos.

O JN solicitou nesta manhã esclarecimentos ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral da Saúde, aguardando ainda respostas.