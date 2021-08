Certificado digital pode ser renovado através da app

Erika Nunes Hoje às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A validade dos 4,6 milhões de certificados digitais covid-19 emitidos em Portugal é de seis meses. Os primeiros grupos a serem vacinados começaram a receber SMS de alerta.

Os portugueses vacinados entre o final do ano passado e o início deste ano que pediram certificado digital covid-19 receberam, esta semana, uma mensagem do 2424: "Covid-19: O selo do seu certificado de vacinação expirou. Para obter um novo certificado aceda a app SNS 24 ou Portal SNS 24".

De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Ssaúde, a renovação do certificado é simples. "Basta solicitar um novo através da aplicação SNS 24 ou do portal SNS 24". Quem não tiver internet, pode "dirigir-se a um dos mais de 750 Espaços Cidadão".