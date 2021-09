Certificados de vacinação extra-UE admitidos para entrar em Portugal

Diana Cardoso Hoje às 17:48 Facebook

A partir deste sábado, passam a ser admitidos em Portugal certificados de vacinação ou recuperação extra comunitários à chegada ao território nacional, desde que as vacinas em causa sejam as aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (Janssen, AstraZeneca, Moderna, Pfizer).

Até agora, apenas eram aceites certificados de vacinação da União Europeia. A admissão dos comprovativos extracomunitários implica que os países em causa aceitem também os certificados da União Europeia.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, o Uruguai passa a integrar a lista de países aos quais é permitido viajar livremente de e para Portugal. Já para a Albânia, a Arménia, o Azerbaijão, o Brunei, o Japão e a Sérvia passa a ser necessário apresentar motivo para viajar, estando estes países integrados na lista de viagens consideradas essenciais, por motivos profissionais, estudo, reunião familiar, saúde ou razões humanitárias.

Em alternativa à apresentação do certificado de vacinação, é exigido o comprovativo de realização de teste RT-PCR ou teste rápido antigénio com resultado negativo, realizado 72 ou 48 horas anteriores à hora de embarque, respetivamente. É possível também realizar teste no interior do aeroporto.

No caso da África do Sul, Índia e Nepal, a realização de quarentena de 14 dias a cidadãos provenientes desses países mantém-se obrigatória, exceto se for apresentado certificado de vacinação ou recuperação, que passará a poder ser também extracomunitário.