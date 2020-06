Cesarianas sobem pelo terceiro ano nos hospitais públicos

Joana Amorim Hoje às 07:31 Facebook

No ano passado, 29,79% dos partos realizados no SNS foram por cirurgia. Tendência preocupa os médicos que alertam para maternidades tardias.

Pelo terceiro ano consecutivo, a taxa de cesarianas nos hospitais públicos voltou a subir. No último ano, 29,79% dos partos realizados no Serviço Nacional de Saúde foram com recurso a intervenção cirúrgica. É o valor mais alto desde 2013, quando estava acima dos 30%. A tendência preocupa os médicos, que apontam o aumento das maternidades tardias e o excesso de peso das grávidas como possíveis causas. A que se soma a falta de recursos.