CESPU destacada em ranking internacional na área da Inovação

A CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário ficou em 7.º lugar no ranking internacional SCIMAGO, no que respeita às instituições de ensino superior portuguesas, sendo a 1.ª classificada entre as instituições privadas. No ranking referente a inovação, a CESPU foi classificada como a melhor, ocupando o topo do ranking a nível nacional: SCIMAGO Innovation Rank .

Em termos mundiais o SCImago avaliou 2.894 universidades, colocando a CESPU no 560.º lugar do ranking, que é liderado por Harvard.

O SCIMAGO (SIR) é um ranking académico que avalia o desempenho de instituições de ensino superior e outras unidades de investigação em todo o mundo com base em três indicadores-chave: investigação, inovação e impacto social. Tem como referência artigos científicos e outros trabalhos publicados, citados pela base de dados SCOPUS.