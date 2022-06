CGTP marca manifestação nacional para 7 de julho em Lisboa

JN Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) convocou para 7 de julho uma manifestação nacional, em Lisboa, para reivindicar o aumento dos salários e das pensões e alertar para a subida do custo de vida e o "ataque nos direitos" dos trabalhadores. O protesto, entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República, coincide com o dia em que vão ser discutidas as alterações às leis laborais.

"Os trabalhadores não desistem e não baixam os braços. Lutam por uma vida digna e por um outro rumo para o país", escreve a CGTP, em comunicado.

Segundo a central sindical, em Portugal, "as desigualdades e a pobreza agravaram-se, incluindo de quem trabalha". Há "525 mil trabalhadores em situação de pobreza" e "mais de meio milhão de pessoas que, mesmo trabalhando, não consegue um rendimento superior a 554 euros mensais". Cerca de 40% dos jovens recebe 627 euros por mês.

"É inadmissível que o Governo PS, enquanto apregoa a sua preocupação com a vida dos trabalhadores e suas famílias, dos reformados e pensionistas, continue a recusar o aumento dos salários e a valorização das carreiras e profissões, mantenha a obsessão pela redução do défice e o insuficiente investimento nos serviços públicos e funções sociais do Estado, com as consequências que começam a ser cada vez mais visíveis", lê-se no comunicado.