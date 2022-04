Chega chama João Leão ao parlamento para explicar financiamento ao ISCTE

JN/Agências Hoje às 11:21 Facebook

O Chega pediu a audição urgente no parlamento do antigo ministro das Finanças e atual vice-reitor do ISCTE João Leão para prestar esclarecimentos sobre o financiamento do Orçamento do Estado a um projeto daquela universidade.

O requerimento do partido liderado por André Ventura pede igualmente que sejam ouvidos Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE, e os presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

"A recente polémica, noticiada pelo jornal Público, dando conta que o Ministério das Finanças, à data tutelado pelo professor João Leão, ordenou a transferência de verbas do Orçamento do Estado para o ISCTE, mais concretamente para o financiamento do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias desta universidade, carece de explicações e deve ser clarificada", assinala o Chega, em comunicado.

O partido sublinha que João Leão, "que no dia seguinte à sua saída da pasta das finanças passou a ser vice-reitor do ISCTE, foi o ministro que tutelava a área de onde saiu a autorização para a transferência de 5,2 milhões de euros do Orçamento do Estado para o mesmo ISCTE".

O Chega refere que reitores de outras universidades "contestaram essa transferência de verbas, queixando-se de desigualdade de tratamento, sobretudo depois de conhecerem o novo destino do ex-ministro das finanças".

Conforme o jornal "Público" avançou, João Leão, que foi nomeado vice-reitor do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa dois dias depois de ter deixado o Governo, onde já era docente, vai gerir o projeto do Centro de Valorização de Transferência de Tecnologias (CVTT) daquela universidade, cujo financiamento foi incluído no último Orçamento do Estado que ajudou a elaborar e que foi apresentado pelo atual titular da pasta nas Finanças, Fernando Medina, na semana passada.