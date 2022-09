Chega falha de novo eleição para vice da Assembleia da República

Guilherme Gonçalves Hoje às 18:03, atualizado às 18:08 Facebook

Rui Paulo Sousa, deputado do Chega, falhou a eleição para vice-presidente da Assembleia da República. Foi a terceira vez que o partido de extrema-direita tentou eleger um vice, mas saiu de novo derrotado.

A Assembleia da República (AR) chumbou esta tarde, em plenário, o nome de Rui Paulo Sousa para vice-presidente da AR. O nome proposto pelo Chega (CH) chumbou com 64 votos a favor e 137 votos em branco.

Depois de conhecidos os resultados, André Ventura acusou os socialistas do "maior boicote a um partido de que há memória na Europa Ocidental" e acrescentou que "o PS pode ignorar os resultados uma duas ou três vezes, mas não vai poder ignorar os resultados nas próximas eleições legislativas".

Quatro horas antes da votação começar, Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, e com o aval do presidente dos sociais-democratas, Luís Montenegro, enviou aos deputados da bancada parlamentar laranja um email onde apelava ao voto no candidato do CH, em nome da "prática parlamentar".

Miranda Sarmento defende que o seu partido "nunca inviabilizou as candidaturas apresentadas por todas as forças políticas que se encontram nessa situação".

Apesar da derrota, André Ventura, que antes da votação frisou ter "boas expectativas" para a eleição de Rui Paulo Sousa, afirmou aos jornalistas que a posição do PSD é uma "sinal de normalização" e que abre portas a outros entendimentos entre os dois partidos.

O presidente do CH avançou ter mantido contactos com os presidentes da Iniciativa Liberal (IL) e do PSD no sentido de conseguir os votos favoráveis dos dois partidos. "É apenas um sinal de respeito pelos resultados de 30 de janeiro", disse, mas rejeita a ideia de qualquer reunião com Luís Montenegro. "Esse caminho ainda não está trilhado", afirma o líder do CH.

Recorde-se a eleição de um vice-presidente da AR exige maioria absoluta dos deputados no parlamento, atualmente detida pela bancada socialista. Caso todos os deputados do CH, IL e PSD votassem a favor de Rui Paulo Sousa apenas arrecadariam 97 votos dos 116 necessários.

Bancada socialista em oposição

Do lado do PS, Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar dos socialistas, anunciou à saída da reunião semanal da bancada do partido que o nome de Rui Paulo Sousa foi discutido politicamente "e, mais uma vez, o Grupo Parlamentar do PS, de forma maioritária, expressou o seu sentido de voto" e acrescentou: "eu votarei contra".

O CH já tinha levado a votação para vice-presidente da AR os nomes de Diogo Pacheco Amorim e Gabriel Mithá Ribeiro no início da legislatura, mas ambos os nomes foram igualmente chumbados. Pacheco Amorim arrecadou apenas 35 votos a favor, 183 brancos e seis nulos, números semelhantes a Gabriel Mithá Ribeiro que conseguiu 37 votos a favor, 177 votos nulos e 11 votos nulos.