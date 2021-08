Chega suspeito de violar lei: repete candidatos em dois concelhos

Hermana Cruz Hoje às 08:36 Facebook

Partido de André Ventura entrega o dobro das candidaturas do BE mas há suspeitas de não estar a cumprir a lei: apostas em Valpaços avançam também no município de Chaves.

O Chega confirmou, na quinta-feira, que entregou candidaturas autárquicas a 220 dos 308 concelhos do país. Trata-se do dobro alcançado por partidos como o Bloco de Esquerda numas eleições em que apenas o PS conseguiu concorrer a todos os municípios. Mas há suspeitas de violação da lei eleitoral nas listas do partido de André Ventura. Por exemplo, vários candidatos em Valpaços, entre os quais o cabeça de lista, avançam também em Chaves.

Segundo apurámos, o cabeça de lista do Chega à Câmara de Valpaços, o criminólogo Ricardo Costa Xavier, é também o número cinco da lista do Chega à Câmara de Chaves, encabeçada por Valdemar Carneiro. Mas há mais casos de nomes repetidos. Os números dois, três e seis da candidatura do partido de Ventura à Câmara de Valpaços também constam da lista à Assembleia Municipal de Chaves.