Chegaram 66 ventiladores: 40 ficam na região Norte e Centro

O Governo anunciou, esta segunda-feira, que chegaram a Portugal 66 novos ventiladores, vindos da China.

"Chegaram a Portugal 66 novos ventiladores, três comprados por autarquias", anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa, esta segunda-feira. "Desses, 40 vão ficar na Região Norte e Centro e os outros vão ser distribuídos pelas regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve", acrescentou aquele governante.

Questionada sobre as queixas das autarquias em relação aos lares de idosos, onde estão os maiores focos de infeção, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, disse que há um plano para fazer testes a todos os funcionários.

"Até ao fim do mês todos os funcionários dos lares no Norte deverão ser rastreados", disse Graça Freitas. "A Região Norte tem um plano muito bem elaborado em articulação com as várias entidades", acrescentou.