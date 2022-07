Chumbada moção de censura do Chega ao Governo

JN Hoje às 18:47, atualizado às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia da República chumbou, esta quarta-feira, uma moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega. Um resultado que já era esperado, dada a maioria absoluta do PS e o sentido de voto já anunciado pelas restastes bancadas parlamentares.

Concluída a sessão parlamentar e contados os votos, apenas os deputados de extrema-direita votaram favoravelmente à moção de censura levada ao parlamento pelo próprio partido.

Com chumbo pré-anunciado, dado o sentido de voto já conhecido dos restantes partidos, o resultado foi o esperado. Sem surpresa, dos 224 deputados presentes na votação, 130 deram luz vermelha à proposta do Chega (PS, PCP, BE e deputados únicos do PAN e do Livre), e registam-se ainda as abstenções do PSD e Iniciativa Liberal.

Chumbada esta moção de censura, o Chega terá de aguardar até à próxima sessão legislativa, que arranca em setembro, para voltar a investir contra o Governo liderado por António Costa.