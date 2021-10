Chumbo do Orçamento não trava aumento do salário mínimo

Carla Soares e João Vasconcelos e Sousa Hoje às 07:18 Facebook

Governo confirma subida de 40 euros do salário mínimo nacional e diz que implementará as medidas que puder. PCP e BE não querem eleições. "Nada obriga" a esse cenário, diz Jerónimo de Sousa.

A Esquerda entende que "nada obriga" a que o chumbo do Orçamento do Estado (OE) leve à marcação de eleições antecipadas, como quer o presidente da República. O líder do PCP lembrou mesmo que o documento "não está destinado a ser rejeitado" - em caso de reprovação, a lei prevê a apresentação de novo OE num prazo de 90 dias -, mas acusou António Costa de preferir tentar a maioria absoluta. Mesmo após o chumbo, o Governo assegura que irá subir o salário mínimo em 40 euros, para 705 euros. Os constitucionalistas ouvidos pelo JN garantem que pode fazê-lo.

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, disse que o salário mínimo poderá aumentar, uma vez que a atualização não depende do OE. "Essa é uma medida com que podemos avançar. E, estando em plenitude de funções, vamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance fazer", vincou, na RTP.