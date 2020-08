Chuva chega hoje ao Norte do país e deve ficar até sexta-feira

JN Hoje às 11:09 Facebook

A semana que agora começa vai ser de chuva, ainda que fraca, mas o suficiente para estragar os planos de praia a quem está ou vive no Norte de Portugal.

O Instituto Portuguesa do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo "períodos de chuva em geral fraca a norte do Cabo Carvoeiro, sendo por vezes moderada a norte do cabo Mondego, a partir do meio da tarde".

Más notícias para Norte e Centro do país. Menos desagradáveis a o Sul, que tal como Interior de Portugal, pode experienciar uma pequena subida da temperatura máxima, em dia de céu pouco nublado na zona mais austral do território continental. As temperaturas mínimas vão variar entre os nove graus, na Guarda, e os 17 em Faro, que divide com Santarém o registo da máxima (31 graus).

Na segunda-feira, a chuva mantém-se a Norte e Centro, embora fraca e por períodos, enquanto a Sul o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, sem água que não seja a de ir a banhos. As temperaturas mínimas vão subir, chegando aos 12 na Guarda e aos 19 em Faro, que, uma vez mais, reparte com Santarém o título de distrito mais quente do país, com os mesmos 31 graus de máxima prevista.

Na terça-feira, as nuvens negras continuam a pairar sobre a parte mais setentrional do país, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca. A sul, há nuvens a ensombrar o dia, mas sem previsões de chuva e com a temperatura máxima a subir aos 33 graus, em Faro. A mínima está prevista para a Guarda, com 15 graus.

Na quarta-feira, a chuva vai dar tréguas a Norte e Centro, antes de voltar na quinta, ainda que fraca e passageira. Deve deixar o total do território continental na sexta-feira, abrindo alas a um fim de semana de sol e com temperaturas no ordem dos 30 graus a Sul e um pouco menos no resto do país.