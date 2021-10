Chuva e descida da temperatura a partir de quinta-feira em Portugal

JN/Agências Hoje às 20:25 Facebook

O estado do tempo em Portugal continental deve sofrer "uma alteração significativa" a partir do meio da tarde de quinta-feira, com chuva e descida gradual das temperaturas máximas, avisou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"O tempo seco e ameno dos últimos dias, dará lugar a tempo chuvoso e a uma descida gradual das temperaturas máximas, entre os dias 28 e 31 de outubro [entre quinta-feira e domingo], informou o IPMA, referindo-se à mudança do estado do tempo em Portugal continental.

A previsão meteorológica aponta para o enfraquecimento da região anticiclónica que se estende desde os Açores até à Europa Ocidental, o que permitirá "a passagens de massas de ar tropicais e com elevado conteúdo em vapor de água, transportadas latitudinalmente, num padrão usualmente conhecido como 'rio atmosférico'".

"Esta situação meteorológica deverá originar precipitação persistente na generalidade do território e tem potencial para produzir chuvas persistentemente fortes, em especial nas regiões do Centro e Sul, onde os impactos poderão ser significativos", indicou o IPMA.

Neste âmbito, a chuva deverá chegar ao Minho e Douro Litoral a partir do meio da tarde de quinta-feira, depois estender-se-á gradualmente às restantes regiões Norte e Centro, e, a partir de sexta-feira, à região Sul, segundo a informação meteorológica.

Já o vento do quadrante sul deverá aumentar de intensidade, em particular nas terras altas, adiantou o Instituto, realçando ainda a previsão de aumento da agitação marítima na costa de Portugal continental e nas zonas marítimas de responsabilidade nacional.