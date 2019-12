Chuva vai piorar a partir de domingo e não vai parar durante a próxima semana

JN Hoje às 14:23, atualizado às 15:03 Facebook

A chuva não vai dar tréguas nos próximos dias em Portugal Continental e nas ilhas. A partir deste domingo, os céus vão estar ainda mais carregados e a acompanhar a precipitação vem também a queda de neve (nas regiões altas) e a agitação marítima.

Os avisos meteorológicos começam já esta sexta-feira. O litoral de Portugal Continental está sob aviso amarelo devido à agitação marítima, com ondas com quatro a cinco metros, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Meteorologia (IPMA).

A maioria das localidades não escapa igualmente à precipitação, mas o tempo vai piorar nos próximos dias, com o domingo e a segunda-feira a ser os dias mais afetados.

Comecemos pelo distrito do Porto, onde o fim de semana e o início da próxima semana vão ser de chuva. Apenas no sábado poderá haver oportunidade de o sol espreitar.

No domingo e na segunda-feira, os aguaceiros vão atingir o distrito e as temperaturas máximas não deverão ultrapassar os 14.º graus.

Mais no centro do país, na Guarda, que será um dos distritos mais frios, as temperaturas máximas não deverão ultrapassar os 9.º graus. A chuva fará sentir-se também através de aguaceiros. Mas em terra de neve, o cenário branco da Serra da Estrela não deverá falhar.

O distrito de Lisboa terá chuva apenas a partir de domingo com temperaturas máximas de 17.º graus. No sábado, os céus estarão apenas nublados, segundo previsões do IPMA.

As regiões Norte e Centro deverão ser as mais afetadas pelo mau tempo. Em Faro, a precipitação acontece no domingo e segunda-feira mas de forma menos intensa. As temperaturas máximas não vão ultrapassar os 18.º graus.

Tanto o arquipélago da Madeira como no dos Açores, o sol vai ser mais generoso. Embora haja 17% possibilidade de chover durante o dia de domingo, por exemplo, em Porto Santo.

Nos Açores, o cenário poderá ser um pouco diferente. A Proteção Civil alertou para um agravamento do estado do tempo nas ilhas do grupo oriental e ocidental, devido à aproximação de uma superfície frontal fria.

Foi emitido um aviso amarelo para as ilhas das Flores e Corvo devido à agitação marítima, entre as 14 horas de sábado e a meia-noite de domingo. Já nas ilhas da Terceira, Pico e Graciosa, o aviso amarelo deve-se à precipitação forte, entre a meia-noite e as nove horas de sábado.

Embora na terça-feira, o tempo melhore na maioria dos distritos, a chuva não deverá parar durante a próxima semana e poderá estender-se até dia 22 de dezembro.