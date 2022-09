Ciclone Danielle poderá provocar "cheias rápidas" nas cidades

Rita Neves Costa com Lusa Hoje às 19:21, atualizado às 19:34 Facebook

O ciclone extratropical Danielle vai aproximar-se "gradualmente" de Portugal continental a partir da noite deste domingo. Prevê-se que as "linhas de instabilidade" do ex-furacão tragam precipitação, trovoada e vento forte. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa que, dependendo do nível de precipitação, "em meios urbanos, poderão ocorrer cheias rápidas".

Os primeiros sinais do ciclone Danielle vão ocorrer no litoral oeste e deverão "evoluir gradualmente para leste". O "cenário de precipitação deverá manter-se ao longo da semana", podendo ser registadas melhorias no tempo a partir de quarta-feira.

O IPMA alerta que, "após um período de seca prolongado", a precipitação forte pode dar origem "a escorrência superficial considerável das águas pluviais em zonas íngremes e em solos queimados, devido à sua lenta infiltração".

Além disso, dependendo do nível de precipitação, poderá haver menor visibilidade (sobretudo nas estradas) e ocorrer cheias rápidas nas cidades, aponta o instituto em comunicado.

O vento do quadrante sul vai soprar "temporariamente forte nos dias 12 e 13 na faixa costeira ocidental", com rajadas até 65 km/h. Nas terras altas, o vento pode atingir os 75 km/h.

A agitação marítima vai aumentar "com ondas de oeste/sudoeste entre 2,5 e 3,5 metros", a partir da tarde de segunda-feira e até ao final do dia de terça-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população para a mudança gradual das condições meteorológicas, com chuva intensa e vento forte no início da semana.

O tempo quente e seco mantém-se "em alguns locais", na segunda-feira. No entanto, "prevê-se uma mudança gradual das condições meteorológicas, do litoral para o interior, com a ocorrência de precipitação forte e vento intenso".