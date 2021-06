Cinco concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes

Ana Gaspar Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Odemira, Paredes de Coura, Sertã e Sesimbra são os concelhos do continente com mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Nos Açores, o município de Ribeira Grande continua a ser o que tem maior taxa de incidência - acima dos 480.

Dos quatro concelhos que não avançaram esta semana no desconfinamento, apenas Odemira, com 477 novas infeções a 14 dias, está no patamar que ultrapassa os 240 casos por 100 mil habitantes.

Os restantes acima deste nível, no continente, são os municípios de Paredes de Coura (316), Sertã (384) e Sesimbra (260). Estes três concelhos encontram-se em situação de alerta, conforme anunciou o Governo na passada quarta-feira. O que pode implicar a permanência ou até recuo nas medidas de desconfinanento, caso não reduzam a incidência.

O concelho de Ribeira Grande, Açores, tem 524 casos (está acima dos 480) e é há várias semanas o município com a incidência mais elevada.

Os números foram revelados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde e referem-se ao período de 26 de maio a 8 de junho.

Braga (177), Lisboa (222), e Vale de Cambra (136) são os outros concelhos cuja evolução na reabertura foi travada esta semana e que se encontram no nível dos 120 a 239 casos.

PUB

Há ainda outros 14 concelhos neste patamar, 12 são no continente. Albufeira (142), Alcanena (125), Arruda dos Vinhos (162), Cascais (139), Loulé (121), Santarém (143) e Sintra (132), que também estão em situação de alerta. E Aljezur (161), Fronteira (168), Monforte (162), Vila Verde (128) e Vimioso (124).

Destes, só Aljezur não é considerado território de baixa densidade. Os restantes só entram em nível de alerta se atingirem o patamar de 240 casos.

Na Região Autónoma dos Açores, Ponta Delgada (187) e Vila Frana do Campo (147) com os concelhos com os números mais elevados.