Cinco secretários de Estado nomeados para coordenar Emergência nas regiões

O Governo nomeou cinco secretários de Estado, para atuar de forma mais expedita ao nível das necessidades locais, durante a execução do Estado de Emergência.

Na última semana, quando se referiu a este plano de proximidade na aplicação do Estado de Emergência, António Costa recordou o papel dos governadores civis, que representavam o Governo a um nível regional.

A decisão de recuperar um representante local do governo surge no âmbito do segundo decreto que estabelece o estado de emergência em Portugal até 17 de abril.

O primeiro-ministro atribuiu estas funções a cinco secretários de Estado, que acumularão funções com as pastas que já detêm:

Norte: Eduardo Pinheiro, secretário de Estado da Mobilidade

Centro: João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto

Lisboa e Vale do Tejo: Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares

Alentejo: Jorge Seguro Sanches, secretário de Estado Adjunto e da Defesa

Algarve: José Apolinário, secretário de Estado das Pescas