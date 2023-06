A Ordem dos Médicos (OM) suspendeu dois cirurgiões do Hospital de Faro, que tinham sido acusados por uma jovem médica de más práticas clínicas.

A decisão de afastamento do cirurgião Pedro Henriques e do diretor do serviço Martins dos Santos, por um período de seis meses, foi tomada pelo Conselho Disciplinar Regional do Sul da OM.

Em abril, a médica interna Diana de Carvalho Pereira denunciou erros e negligência no serviço de cirurgia daquela unidade hospitalar.