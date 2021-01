Com procura a duplicar, linha SNS24 aconselha a ligar mais tarde

Joana Amorim Hoje às 08:37 Facebook

Com o número de novos casos positivos em escalada, os hospitais sob grande pressão, também a SNS 24 está a bater recordes de telefonemas. Uma linha de apoio telefónico para a covid-19, mas, desde sempre, para outras patologias. Na semana passada a procura duplicou. E, não raras vezes, quem liga é aconselhado a ligar mais tarde.

Ao JN, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), entidade gestora, diz que entre os dias 11 e 17 foi batido o recorde semanal de chamadas atendidas no SNS 24. "Face à última semana de 2020, trata-se de um crescimento de procura para mais do dobro, de 126 860 para 279 279", precisam.

O presente mês (até 17), acrescentam, é já o terceiro com o maior número de chamadas atendidas desde que a linha foi criada, com quase 554 mil atendimentos. Superando, mesmo, todo o mês de dezembro.