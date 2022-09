Comissão Europeia vai duplicar meios de combate a fogos em 2023

A Comissão Europeia vai duplicar a força de combate a incêndios em 2023, somando mais 13 meios aéreos. O anúncio foi feito, ontem, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A responsável europeia considera que "a curto prazo" temos de estar "mais bem preparados para fazer face às alterações climáticas" e que "nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora".

"Este verão, enviámos aviões da Grécia, da Suécia e da Itália para o combate de incêndios em França e na Alemanha. Porém, como estas ocorrências são cada vez mais frequentes e mais intensas, a Europa precisará de mais meios", admitiu a presidente da Comissão.

PUB

E anunciou em seguida que a Europa vai "duplicar" a capacidade de combate a incêndios "no decurso no próximo ano". "A União [Europeia] irá comprar dez aviões anfíbios ligeiros e três novos helicópteros para acrescentar à nossa frota. Esta é a solidariedade europeia em ação", especificou Ursula von der Leyen.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já se congratulou com o anúncio, que está em "linha com a posição defendida por Portugal no plano europeu". Recorde-se que no início do mês decorrer uma reunião Informal de ministros responsáveis pela Proteção Civil, no sentido de agilizar políticas de defesa entre os países para combater os fogos que assolam a Europa.