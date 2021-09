Comissão trava base de dados sobre refugiados

Rita Neves Costa Hoje às 10:22 Facebook

CNPD alerta para agregação de informação de "extrema sensibilidade" sobre acolhidos em Portugal.

A Comissão Nacional para a Proteção de Dados (CNPD) chumbou a criação da plataforma ConheSer+. A iniciativa, que reúne o Alto Comissariado para as Migrações, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e o Instituto de Segurança Social, pretende agregar toda a informação sobre os refugiados acolhidos em Portugal. A CNPD considera que a plataforma não pode ser instituída através de protocolo. Tem de ser definida por lei.

O objetivo é criar uma nova base de dados sobre os refugiados em Portugal, de forma a melhor articular o processo de acolhimento e a eliminar "barreiras processuais". Nesse sentido, será estabelecido um protocolo entre várias entidades, como o Alto Comissariado para as Migrações, o SEF e a Segurança Social. Porém, a plataforma não convenceu, para já, a CNPD que, num parecer emitido no passado dia 26, alega que o protocolo entre as três entidades necessita de "intermediação legislativa" e não tem "fundamento de licitude" de outro modo.