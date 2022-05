Comissário Fontaínhas Fernandes quer jovens a interessar-se pela floresta

João Pedro Campos Hoje às 20:24 Facebook

Fontaínhas Fernandes aponta para a pouca procura das gerações mais jovens pelos cursos superiores na área florestal.

O comissário do Compromisso com a Floresta 2030, Fontaínhas Fernandes, quer ver um maior interesse dos jovens pela área florestal, procurando mais os cursos superiores do setor. Para Fontaínhas Fernandes, um plano de comunicação e imagem da floresta será uma das medidas a implementar.

"Temos a geração mais qualificada de sempre, mas nesta área há ainda pouca procura. Já há instituições de ensino superior a mostrar alternativas, como ofertas formativas em contexto empresarial, que podem ser importantes", entende Fontaínhas Fernandes.