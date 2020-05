Como tornar os locais de trabalho mais seguros?

Raquel Duarte Hoje às 09:44 Facebook

À medida que as restrições diminuem, mais pessoas voltam aos seus locais de trabalho. No entanto, o risco de transmissão da covid-19 mantém-se. Há que manter todas as precauções para garantir que este regresso ao trabalho é feito com segurança. Que medidas podem ser tomadas no sentido de reduzir o risco de transmissão da infeção?

Manutenção da distância física de 1,5 a 2 metros entre as pessoas

Se for possível, é preferível a manutenção do regime de trabalho remoto, em teletrabalho. Não sendo possível o teletrabalho é possível reduzir o número de pessoas por metro quadrado, com a criação de turnos desfasados.

Redução do número de pessoas expostas

Qualquer pessoa é um possível doente podendo estar a colocar em risco os seus contactos. Para além da utilização de máscara em ambiente fechado é importante reduzir o número de potenciais pessoas expostas. As equipas deverão ser reduzidas e fixas e as reuniões virtuais estarão para durar.

Redução do risco de exposição

Deve haver circuitos estabelecidos evitando concentração de pessoas e evitada a deambulação.

Elevadores

Os elevadores poderão ser um problema - não podem ter muitas pessoas, deve ser respeitada a distância e tem ainda o problema dos botões manuseados por muitas pessoas. Tem sempre a alternativa das escadas ou ter calma, esperar por ter o elevador disponível e higienizar as mãos à entrada e à saída.

Arquitetura

A arquitetura dos gabinetes também deverá mudar. O conceito de open space irá desaparecer. Passaremos a ter a nossa mesa e o nosso espaço. Iremos encontrar desenhos geométricos no chão ou traços que nos lembrarão a cada instante que devemos manter a distância.

Higienização

A cada porta deverá haver um dispensador de desinfetante e a lavagem de mãos será um hábito tão natural como respirar.

Monitorização da febre e dos sintomas

Estaremos todos muito mais atentos à febre e aos sintomas. A falta será facilitada e justificada.

Todas estas alterações têm um resultado em comum - vamos ter menos pessoas no mesmo espaço...

*Pneumologista