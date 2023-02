Confagri defende que PEPAC "trará menos ajudas" ao setor agrícola

A Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) considera que o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), que estará em vigor a partir deste ano e até 2027, é "mais complexo", "burocrático" e, "na prática, trará menos ajudas" para o setor. A Confagri acredita, ainda, que o programa "não vai de encontro aos interesses dos setores agrícolas nacionais" e defende "algumas revisões".

Com mais de seis mil milhões de euros destinados à promoção do investimento e do rejuvenescimento do setor agrícola, o PEPAC será um dos temas centrais no 9.º Encontro Nacional de Técnicos, promovido esta quarta e quinta-feira pela Confagri.

"Relativamente a este PEPAC, há duas ou três certezas que tenho: é um programa mais complexo, mais burocrático e que, na prática, para o grosso dos agricultores e dos setores, trará menos ajudas. É um programa em que a componente mais ambientalista se sobrepõe à componente produtiva e, na nossa perspetiva, isso é um erro", afirmou Idalino Leão, presidente da Confagri, recordando que "Portugal é um país deficitário na sua balança comercial, no que toca aos bens agroalimentares".