António Costa apresentou este sábado ao país as novas medidas do estado de emergência, em vigor entre os dias 24 de novembro e 8 de dezembro. A proibição da circulação entre concelhos, a suspensão das aulas e a divisão do país em quatro níveis de risco são algumas delas.

