"Corrida" aos certificados digitais nos primeiros dois dias do sistema

Documento que comprova vacinação, estado de recuperado ou teste negativo do utente permite viajar dentro da UE com menos burocracias.

O portal português onde os cidadãos podem pedir o seu certificado digital covid-19, que ficou disponível ao final do dia de quinta-feira passada, está a ter elevada procura. Em menos de dois dias, até meados de sábado, já foram emitidos 185 mil certificados, adiantou, ao JN, fonte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O documento, que inclui o nome e data de nascimento do titular e data de emissão do documento, atesta o estado da vacinação (número de doses e a marca aplicada e a data), recorrendo "aos sistemas de informação do Ministério da Saúde". O código QR único será lido pelos equipamentos das autoridades europeias, dando acesso à informação, assinada digitalmente.