Costa chama "queques que guincham" à IL, deputados condenam "modos grosseiros"

António Costa acusou a Iniciativa Liberal de se "deixar contaminar" pelo Chega, descrevendo os deputados liberais como "queques" que "ficam ridículos" quando tentam "guinchar" mais alto do que o partido do Ventura. Os candidatos à liderança da IL reagiram, criticando os "termos impróprios" e "modos grosseiros" do chefe de Governo.

Em entrevista à Visão, António Costa acusou os liberais de se "deixarem contaminar" pela extrema-direita, em vez de a combaterem e defendeu a mudança da liderança da IL explica-se pelo facto de João Cotrim de Figueiredo "não se conseguir adaptar a este novo estilo histriónico que a Iniciativa Liberal quer ter, de guinchar um bocadinho mais alto do que o Chega". "Fica ridículo. Porque os queques, quando tentam guinchar, ficam ridículos perante o vozeirão popular que o Ventura consegue fazer", afirmou ainda.

Em reação, os candidatos à liderança da Iniciativa Liberal criticaram os termos usados por António Costa: Carla Castro considerou-os "absolutamente impróprios para um primeiro-ministro" e Rui Rocha condenou os "modos grosseiros" do chefe do executivo.

"A Iniciativa Liberal está no Parlamento para fazer uma política diferente, recusando a utilização de termos como 'queques que guincham' ou outros soundbytes popularuchos típicos de António Costa e absolutamente impróprios para um primeiro-ministro", criticou Carla Castro numa nota enviada às redações, esta quinta-feira.

Para a candidata e deputada, António Costa "faria melhor em preocupar-se com a sua própria equipa e o estado do país" em vez de falar sobre a Iniciativa Liberal. "Queremos oferecer propostas concretas que melhorem a vida dos portugueses, lhes devolvam a esperança e os retirem da estagnação socialista dos últimos 20 anos que nos meteu na cauda da Europa", acrescentou.

Rui Rocha reagiu através do Twitter, considerando inevitável que o primeiro-ministro "perca cada vez mais a compostura e a educação com a IL". "Pode protestar o que quiser nos seus modos grosseiros: continuarei a lutar para impedir que o PS abuse do seu poder e torne Portugal medíocre", assegurou.

Numa outra publicação, o candidato e deputado recordou que, numa intervenção em plenário, "Carlos Guimarães Pinto afirmou que os liberais estão sentados aos ombros de gigantes como Smith, Locke ou Mill", enquanto António Costa "tem o estilo de quem só pode estar sentado aos ombros de André Ventura".