Costa defende aumento do salário médio em Portugal

António Costa defendeu, este domingo, como "um desafio de maior urgência" que as "empresas sejam capazes de criar mais e melhor emprego".

Para o secretário-geral do PS, a fórmula para se vencer a crise passa pelo aumento do salário médio em Portugal. Essa será uma das bandeiras do PS nas legislativas, a par com a garantia de que só com os socialistas será possível aproveitar fundos como os do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

"Temos de ter a ambição de aumentar significativamente os salários médios em Portugal", defendeu António Costa, no Fórum Nacional "Confie no Futuro", no Porto, onde os socialistas discutiram as prioridades do programa eleitoral que será apresentado a 3 de janeiro.