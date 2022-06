Costa e Silva lamenta não ter sido feito mais para prevenir a desflorestação

Guilherme Lopes Hoje às 19:18 Facebook

O ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, diz que se sentiu "triste ao ver os números" da desflorestação, comparando a área florestal de Portugal com a de outros países da União Europeia. No entanto, Costa e Silva diz que o país ainda vai a tempo para valorizar a floresta. "Sem oceanos e sem floresta, não há vida no planeta", disse durante a apresentação da campanha "Portugal Chama. Por si, Por Todos".

No fim da sessão de apresentação da campanha "Portugal Chama. Por si, Por Todos", que decorreu esta quinta-feira no Ministério da Economia e do Mar, António Costa e Silva afirma que a floresta é "um bem comum" e que a sua defesa é fundamental. Campanhas como esta são, para o ministro, uma forma de "chamar as pessoas para o risco, para minimizar os comportamentos de risco."

António Costa e Silva disse que, desde de 2021, o número de incêndios em Portugal "reduziu 15% relativamente ao ano anterior" e, caso se compare com a média dos últimos 10 anos, "reduziu mais de 50%". Para o ministro, campanhas como a "Floresta Segura", que já tem 160 municípios envolvidos, e o programa "Aldeia Segura", que já integra mais de 2000 aldeias, são provas que "os resultados estão a acontecer" e que estão a sensibilizar as pessoas para o risco dos incêndios.

No entanto, o ministro não deixa de expressar tristeza relativamente aos números da área florestal perdida. "Ao contrário da Espanha, da Itália e da França, a nossa área florestal, enraizada no país, tem-se reduzido em vez de aumentar", afirma António Costa e Silva.

Mesmo assim, o ministro da Economia e do Mar diz que Portugal ainda vai a tempo para valorizar a floresta, explicando que ela é "fulcral, não só por ser a base da fotossíntese, mas também para a redução das emissões de dióxido de carbono." Refere que ela é essencial para travar a desertificação e a crise climática.