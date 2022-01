Costa marca para quarta-feira reunião com peritos no Infarmed

JN/Agências Hoje às 18:07 Facebook

O primeiro-ministro marcou para quarta-feira, no Infarmed, em Lisboa, mais uma reunião com peritos sobre a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal.

Na reunião, que está marcada para as 10 horas, apenas estarão presentes nas instalações do Infarmed o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o líder do executivo, António Costa, além da ministra da Saúde, Marta Temido, e dos especialistas.

Os restantes, ou seja, representantes de partidos, membros do Conselho de Estado ou parceiros sociais, vão participar na reunião por videoconferência.

Em termos políticos, os resultados da reunião vão ser analisados no próximo Conselho de Ministros, na quinta-feira, num momento em que tanto a incidência, como a taxa de transmissão (Rt), estão a aumentar em Portugal.