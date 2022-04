Costa nega que Orçamento contenha austeridade e recusa revê-lo "em baixa"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:22 Facebook

O primeiro-ministro afirmou, na abertura do debate do Orçamento do Estado (OE) na generalidade, que o documento tem "as prioridades certas", recusando que contenha austeridade. António Costa referiu que, apesar do ambiente de "incerteza" devido à guerra da Ucrânia, as principais medidas acordadas nas negociações do OE chumbado em 2021, como o aumento extraordinário de pensões ou o desdobramento dos escalões do IRS, voltarão a ser incluídas.

"Sim, é possível conciliar uma política de contas certas com fortes medidas de apoio às famílias e às empresas", afirmou o líder do Executivo esta quinta-feira, no Parlamento.

Costa rejeitou que o OE traga austeridade ao país, como tem sido tanto à Esquerda como à Direita, Costa atirou: "Austeridade? Só o peso da consciência de quem infligiu ao povo português cortes que nenhuma família esquece poderá justificar o argumento de austeridade", afirmou.

Neste sentido, o primeiro-ministro recordou medidas como a subida das pensões dos 2,3 milhões de pensionistas com rendimentos mais baixos com efeitos retroativos, o desdobramento dos escalões do IRS ou "o aumento do investimento público em 38%". "Os portugueses sabem que podem contar com o Governo para garantir a plena realização dos seus direitos", resumiu.

Costa disse "não ignorar" que "o cenário geopolítico se alterou profundamente" com a invasão da Ucrânia, em fevereiro, mas questionou: "Pode um país decidido e um Governo de ação rever em baixa as suas ambições? A resposta é que obviamente pode, mas não deve".