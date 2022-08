Craques da informática vão às olimpíadas na Indonésia

Leonardo Pereira Hoje às 17:50 Facebook

Tiago Marques, Tiago Sousa, Jorge Costa e Tomás Faria partilham o gosto pela computação e já têm experiência em competições internacionais.

Apaixonados pelas ciências, Tomás Faria, Tiago Sousa, Jorge Costa e Tiago Marques são os prodígios que vão representar Portugal na Indonésia, nas Olimpíadas Internacionais de Informática, que começam domingo e se prolongam até 15 de agosto. Três são do centro e um é do norte do país.

Os alunos vão pela ciência da computação, mas nenhum pretende trabalhar só com informática. Jorge Costa quer seguir a área da investigação em ciências e gosta de Física. Já os dois Tiagos e Tomás Faria sonham trabalhar com informática aplicada a outras áreas de conhecimento, como Matemática, Física e Biologia.

A paixão pela ciência da computação surgiu cedo. O gosto pelo desafio e pelo raciocínio foi o que os atraiu. A paixão de Tiago Sousa veio do irmão que estudava Engenharia Informática e ensinou-lhe muito. Já Tiago Marques apenas gostava de Matemática. Como as duas áreas estão relacionadas, várias pessoas "puxaram-no" para entrar. O gosto despertou e, a partir daí, procurou aprender mais.

Tal como Tiago, também a paixão de Tomás nasceu da Matemática, tendo participado nas olimpíadas daquela disciplina. Jorge Costa "sempre" gostou "de todas as ciências, incluindo informática, e de tudo o que está relacionado com a lógica".

Natural de Lisboa, Tomás tem 15 anos e estuda no Colégio Moderno. Jorge Costa também vive na capital, tem 18 anos e frequenta o 12.º ano no Colégio de Santa Doroteia. Tiago Marques, com 18 anos, é da Feira, mas estuda em Gaia, no Colégio Internato Claret. Tiago Sousa, com 17 anos, é do Estoril e frequenta a Escola Secundária de São João do Estoril.

Ler e tocar piano

A caminhada pelas olimpíadas é já longa para os jovens. Começaram há alguns anos na escola, passando por ciências, como Astronomia, Física e Matemática e, claro, informática. Todos já competiram internacionalmente. Jorge estreou-se no Concurso Ibero-Americano de Informática e Computação.

Tiago Marques vai, pela segunda vez, às Olimpíadas de Informática. Tomás Faria, apesar de ser o mais novo, participa, pela segunda vez a nível internacional, em provas de informática. Tiago Sousa, que já esteve nas olimpíadas internacionais de Biologia, estreia-se nesta competição.

Nos tempos livres, os alunos procuram distrair-se, mas continuam a ser produtivos. Tiago Sousa gosta de aprender mais sobre ciência, de ler e de estar atento à atualidade. Tiago Marques pratica natação, lê, joga xadrez e sai com amigos. Jorge Costa vê vídeos sobre ciência para aprender e, ainda, sobre videojogos. Tomás Faria gosta de música, especialmente de tocar piano.

A honra de representar Portugal é vivenciada por todos. "É sempre bom poder conhecer novas culturas e viajar para o estrangeiro", lembra Tomás. Jorge sonha com a medalha de bronze. Tiago Marques aprecia o contacto com pessoas de outros países, o que permite criar laços para projetos futuros. E Tiago Sousa aproveita esta experiência para aperfeiçoar o inglês.

Os alunos são acompanhados por Pedro Ribeiro, investigador na Faculdade de Ciências do Porto. O antigo concorrente de olimpíadas pretende ajudar os jovens a ter a mesma experiência. "Têm oportunidade de ganhar asas e de ficar a conhecer o que se faz noutros países".