Crianças não inscritas podem vacinar-se esta tarde nos centros de vacinação

Rita Neves Costa Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

As crianças de nove, dez e onze anos que não estão inscritas para a vacinação desta faixa etária, que decorre este fim de semana, podem dirigir-se aos centros de vacinação para serem vacinadas.

A novidade foi anunciada, esta manhã de sábado, pelo secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales. "As crianças com nove, dez e onze anos que não se autoagendaram podem dirigir-se aos centros de vacinação para serem vacinadas durante", disse o governante, no fim de uma visita ao Multiusos de Gondomar, onde acompanhou o arranque da vacinação das crianças.

Em Gondomar, nas primeiras duas horas foram vacinadas 300 crianças, metade das 600 que estavam inscritas para este sábado. Para amanhã estão registadas cerca de 700.