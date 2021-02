Curva está a achatar, com desaceleração maior nas crianças

Joana Amorim Hoje às 21:04 Facebook

Pico da 3.ª vaga já passou e fator R está abaixo de 1. Em janeiro, covid matou tanto como em nove meses.

O impacto das medidas de confinamento mede-se em números. A saber. O pico desta gigantesca 3.ª vaga já passou. Estamos a começar a achatar a curva, com a desaceleração maior a registar-se nas crianças. E o fator R, que mede o grau de transmissão do vírus, está abaixo de 1. "São boas notícias, mas não podemos baixar a guarda", avisa Carlos Antunes, o autor dos cálculos. Para trás, um pesadelo chamado janeiro. Mês em que se morreu tanto por covid como em nove meses. Mês com 6593 óbitos em excesso, quase metade do total do ano passado.

Por partes, e sublinhando que os cálculos são de ontem, tendo por base dados que estão sempre a ser corrigidos. Entre 22 a 25 de janeiro, explica ao JN aquele professor da Faculdade de Ciências de Lisboa, atingiu-se o pico a nível nacional. Com diferenças regionais, estando Lisboa agora "a chegar ao pico". Apesar de ser a região "com maior redução na mobilidade", o peso de "65% da variante inglesa" sobre os infetados traz dificuldades acrescidas.