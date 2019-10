Das Produções Fictícias para o novo Governo

Hermana Cruz Hoje às 12:51 Facebook

Está na génese de projetos que há anos fazem rir os portugueses, como os Gato Fedorento ou o Inimigo Público. Agora, Nuno Artur Silva é o novo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media.

Nuno Artur Silva foi o fundador, editor e diretor da Produções Fictícias, entre 1993 e 2015, a agência por trás de projetos humorísticos como o Gato Fedorento, o Estado de Graça, os Contemporâneos, Contra Informação e Inimigo Público, além de vários programas apresentados por Herman José, o Homem que Mordeu o Cão e o Eixo do Mal.

O novo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media tem 57 anos, é natural de Lisboa e também é o fundador do jornal satírico Inimigo Público e do canal Q, de entretenimento. Nuno Artur Silva é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Administrador da RTP, com o pelouro dos Conteúdos, entre 2015 e 2018, era cronista do Diário de Notícias e foi o comissário da programação da Feira do Livro do Porto, deste ano.