Demite-se presidente da comissão de inquérito à TAP

JN Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O socialista Jorge Seguro Sanches demitiu-se da presidência da comissão de inquérito à TAP, avança a SIC Notícias.

Jorge Seguro Sanches tinha pedido ao vice-presidente Paulo Rios de Oliveira, deputado do PSD, que o substituísse na condução da audição da tarde, marcada por momentos tensos.

A demissão já tinha sido deixada como uma possibilidade que estava em análise.

PUB

"O que eu sinto, com exceção dos senhores deputados que tiveram a amabilidade de partilhar comigo a confiança, não tive nos outros, os consensos necessários para o bom trabalho da comissão, a forma como foi questionado, de uma forma até deselegante, o meu papel no cumprimento do mandato da comissão, leva-ma a questionar se continuo a ter as melhores condições para o fazer e entendo que essa reflexão que urge fazer", avisara.