Depressão Hannelore traz chuva intensa. Temperaturas caem para negativas no domingo

Depressão Hannelore traz chuva, vento e uma ligeira subida da temperatura mínima, que voltará a descer gradualmente. A próxima semana será mais seca e mais fria.

A semana vai terminar como começou: com chuva e frio, num cenário "típico de janeiro". De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), depois da depressão Fien, chegada na segunda-feira, Portugal continental vai ser afetado nas próximas horas por um novo sistema frontal associado à depressão Hannelore.

A previsão aponta para precipitação até ao final do dia de hoje, "mais persistente e intensa na região do Minho e nas regiões montanhosas do Norte e Centro, e em geral fraca no restante território".

Na sexta-feira, ainda haverá previsões de períodos de chuva e aguaceiros ao longo do dia, especialmente até ao fim de manhã ou inicio da tarde.

"A partir da tarde, a chuva começará a ser cada vez menos frequente", prevê o meteorologista do IPMA Jorge Ponte, que dá ainda conta de um ligeiro "aumento da temperatura" gerado pelo novo sistema frontal. "No entanto, depois desta ondulação frontal, as temperaturas têm tendência a diminuir gradualmente, novamente, nos próximos dias", acrescenta.

O frio polar trazido no início da semana pela depressão Fien provocou queda de neve nas terras altas.



Maior descida no domingo

A descida mais acentuada de temperaturas vai acontecer no domingo, embora se mantenham relativamente baixas ao longo da semana. A partir de dia 22, as mínimas vão rondar os 4 e 5 graus em Lisboa e os 3 e 4 no Porto. No interior Norte e Centro, como em Vila Real, Bragança e Guarda, as temperaturas mínimas vão variar entre os -1 e -3 graus e, no Alentejo, entre os 0 e os 3 graus.

Entre domingo e segunda-feira, "o tempo vai ficar mais seco, com dias de céu nublado ou limpo" e "noites mais frias, com geada e gelo", por causa de uma massa de ar mais fria e mais seca transportada do continente europeu.