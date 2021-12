Desde o início de março que a covid não matava tanto em Portugal

Augusto Correia Hoje às 14:25 Facebook

Portugal registou 4266 novos casos de covid-19 e 25 mortes, nas últimas 24 horas, o número mais elevado em mais de nove meses.

Após os 5062 casos registados no sábado, terceiro dia da semana com mais de cinco mil notificações positivas, a Direção Geral da Saúde (DGS) reportou 4266 novas infeções e 25 mortes, 17 homens e oito mulheres, o número mais elevado desde 8 de março, quando a quarta vaga da pandemia dava sinais de quebrar.

Com os dados revelados hoje, sobe para 1225102 o total de casos de covid-19 registados desde o início da pandemia, período no qual morreram 18778 pessoas por causas associadas à doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2.

Nos hospitais, há mais 26 internados. Do total de 931 pessoas acamadas, 145 são doentes considerados graves, menos duas do que no domingo.

O total de casos ativos do vírus em Portugal subiu para 72989 (mais 2549), num dia em que 1692 pessoas foram consideradas recuperadas (1133335 no total). Há mais de 100 mil pessoas sob vigilância das autoridades, mais 1258 desde ontem.

Das 25 vítimas mortais reportadas nas últimas 24 horas, 15 tinham mais de 80 anos, a faixa etária mais castigada pela covid-19, tendo perdido 12201 vidas desde o início da pandemia (65% do total de mortos). Morreram ainda três septuagenários e seis pessoas no escalão dos 60-70 anos (cinco do sexo masculino e um feminino) e ainda um homem com mais de 60 anos e menos de 70.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada com a pandemia, com 466704 casos e 7916 mortes registadas, contando já com as 1653 infeções e sete óbitos reportados nas últimas 24 horas.

No mesmo período de tempo, a Região Norte acumulou mais 1256 casos e registou seis óbitos, subindo os totais para 455385 infeções e 5733 óbitos desde 2 de março de 2020, quando a doença foi sinalizada em Portugal.

Destaque ainda para os seis óbitos registados no Algarve, que acumula agora 563 vítimas mortais da covid-19, após um dia com 273 novos casos - 54250 desde o início da pandemia.

Alentejo e Região Centro registaram três mortes cada, num dia em que só as ilhas ficaram fora do mapa da letalidade da covid-19. Os Açores somaram 60 novos casos (10681 e 50 óbitos desde o início da pandemia) e a Madeira anotou 225 infeções - 17158 e 115 mortes no total.

O Alentejo acumula 44461 casos (mais 75) e 1080 óbitos, enquanto a Região Centro totaliza 176463 infeções, contando com as 724 registadas nas últimas 24 horas, e 3321 mortos, já com os três referidos anteriormente.