Dezembro foi o mais quente em 92 anos e o mais chuvoso em 22

O mês de dezembro registou em Portugal as temperaturas mínimas e máximas mais elevadas desde 1931, passando a ser o dezembro mais quente em 92 anos. Também a precipitação registou valores acima da média para dezembro, com um total de 250.4 mm/mês. Este valor é 174% acima do considerado normal e é o mais elevado desde o ano 2000, o que permitiu quase acabar com a situação de seca no país. Ricardo de Deus, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), afirma ao JN que, ao contrário do aumento da temperatura, a quantidade de precipitação acima da média não era expectável.

"Extremamente quente" e "muito chuvoso". É assim que o IPMA classifica o mês de dezembro relativamente à temperatura e à precipitação, segundo o relatório a que o Jornal de Notícias teve acesso e que será divulgado publicamente durante o dia de hoje.

Dezembro teve um valor de temperatura média situado nos 12,72°C, o que significa que "foi 2,76°C acima do valor normal". A temperatura mínima de dezembro apresentou um valor médio de 9,58°C, o segundo mais alto desde 1931. Desde esse ano foi também em 2022 que o mês de dezembro apresentou, pela segunda vez, a temperatura máxima com um valor médio superior (15,87°C).