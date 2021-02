DGS atualizou normas para funerais de doentes covid-19

JN Hoje às 11:58 Facebook

A Direção Geral da Saúde atualizou as normais para a realização de funerais de pacientes com covid-19. Mantém-se a regra sobre o reconhecimento do corpo por um familiar e abre-se a possibilidade de ver o corpo, durante a cerimónia fúnebre.

"Para a cerimónia fúnebre/funeral, o caixão deve preferencialmente manter-se fechado, mas caso seja esse o desejo da família, e houver condições, pode permitir-se a visualização do corpo, desde que rápida, a pelo menos 1 metro de distância. A visualização do corpo pode também ser conseguida através de caixões com visor. Em qualquer uma das situações, não é permitido tocar no corpo ou no caixão", revela um comunicado da DGS.

Recorde-se que não é permitida a realização de velórios em pacientes covid-19 e que na realização do funeral todos os presentes, incluindo o pessoal religioso e funerário, devem usar máscara de proteção. "As pessoas dos grupos mais vulneráveis, tais como idosos, doentes crónicos, doentes imunodeprimidos e grávidas, assim como as pessoas com sintomas respiratórios agudos não devem participar em funerais", explica o documento.

Consulte AQUI a norma completa.