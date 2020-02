DGS manda escolas informar alunos sobre coronavírus

Emília Monteiro Hoje às 20:58 Facebook

A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) deu esta quarta-feira indicações para que as escolas e agrupamentos escolares divulguem a toda a comunidade escolar informação sobre o coronavírus e o plano de contingência interno da Direção-Geral da Saúde.

"Por solicitação da Senhora Diretora-Geral da Saúde, e face à epidemia causada pelo coronavírus 2019, que se iniciou na cidade de Wuhan, China, mas já disseminado por outros continentes, e atendendo à declaração da OMS de 30 de janeiro de 2020, ao abrigo dos mecanismos do Regulamento Sanitário Internacional, de que a atual infeção com o coronavírus 2019 constitui uma Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional", refere o comunicado enviado. A DGESTE enviou ainda modelos de cartazes sobre os sintomas e quais os procedimentos a tomar no caso suspeita da doença.

O comunicado, assinado por Maria Manuela Pastor Faria, Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares refere ainda que a Direção-Geral da Saúde está em "estreito alinhamento com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)".