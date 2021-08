DGS prepara orientações sobre duas novas vacinas

Alfredo Maia Hoje às 17:54 Facebook

Portugal poderá reconhecer as vacinas AstraZeneca de fabrico indiano e a chinesa Sinovac, ainda não previstas no catálogo europeu para a emissão dos certificados covid-19 UE, para permitir a entrada de viajantes inoculados com aqueles produtos sem necessidade de quarentena.

Embora outros países da União Europeia reconheçam, dentro da liberdade comunitária, vacinas para além das aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), estados-membros como Portugal eAlemanha têm estado a condicionar as entradas reconhecendo apenas as da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen.

Questionado pelo JN, o Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde indicou ter já facultado informações à Direção-Geral de Saúde (DGS), que "está a redigir orientações nesta matéria". A DGS não avançou mais dados.