DGS recomenda vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos

A Direção-Geral da Saúde recomendou, esta terça-feira, a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para covid-19 grave.

A vacina a utilizar será a Comirnaty, da Pfizer, que tem parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para a formulação pediátrica, à data, explica a DGS em comunicado. "A avaliação risco-benefício, numa perspetiva individual e de saúde pública, é favorável à vacinação das crianças desta faixa etária", considerou a Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19, que deu o parecer em que se baseia esta decisão.

De acordo com a DGS, número de novos casos de covid-19 em crianças tem vindo a aumentar e, apesar de a doença nestas faixas etárias ser habitualmente ligeira, "existem formas graves de covid-19 em crianças", com maior número de hospitalizações, principalmente se existirem outras doenças de risco.

"A CTVC [Comissão Técnica de Vacinação] acrescenta que se deve manter o acompanhamento da situação epidemiológica, da evidência científica e de recomendações dos Estados membros. A recomendação pode ser alterada sempre que se justifique, nomeadamente, caso venham a ser conhecidos mais dados sobre novas variantes", explica ainda o documento da DGS.