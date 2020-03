DGS "trava" dinamarqueses de quarentena que viajaram para a Madeira

Hoje às 20:58 Facebook

Dois turistas dinamarqueses decidiram furar o período de quarentena e viajar de férias para a Madeira. No entanto, as autoridades de saúde portuguesas foram informadas e isolaram-nos mal chegaram ao arquipélago.

Segundo avança o jornal Expresso, trata-se de um casal cujo filho está infetado com o novo coronavírus (Covid-19), na Dinamarca. Uma semana depois de terem ficado em isolamento, os dinamarqueses furaram a quarentena e resolveram ir passar uns dias à Madeira, onde chegaram este domingo.

Contudo, as autoridades de saúde pública da Dinamarca entraram em contacto com as de Portugal e, neste momento, os turistas estão isolados no quarto de um hotel no Funchal. A mesma fonte avança que estão bem e não apresentam sintomas.

O filho do casal adoeceu a 1 de março, sendo que o isolamento dos pais devia prolongar-se até dia 14 de março.