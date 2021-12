Dia de Natal com mais de dez mil novos casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:16, atualizado às 14:55 Facebook

Há mais dez mortos por covid-19 e 10.016 novas infeções pelo coronavírus SARS CoV-2 em 24 horas. Quase cem mil casos ativos.

Portugal regista um total de 18.861 óbitos associados à doença covid-19 e 1.276.053 casos confirmados desde o início da pandemia no país, em março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas, há a lamentar dez óbitos, dos quais, três em Lisboa e Vale do Tejo e outros três na região Centro, dois no Norte do país e um da Madeira e outro nos Açores. Sete doentes que não resistiram à covid-19 tinham 80 ou mais anos. Morreu ainda um homem e uma mulher de 70-79 anos e um sexagenário.

Neste dia de Natal, o segundo em pandemia, foram reportados mais 10.016 casos positivos, com Lisboa e Vale do Tejo a notificar 4713, o Norte com mais 3022 e o Centro também acima do milhar, com 1095 infeções. O Algarve soma 452 casos, a Madeira mais 328 e os Açores mais 140.

Há mais 2359 recuperados, elevando o total para 1.157.598, e nos hospitais há 857 infetados com covid-19 (menos sete) e 152 doentes em estado grave internados em unidades de cuidados intensivos (mais três).

Este sábado contabilizam-se quase cem mil casos ativos, mais precisamente 99.594, o que representa um aumento de 7647 comparando com a véspera.

As autoridades de saúde têm em vigilância 122.400 contactos, ou seja, mais 3940 pessoas em isolamento por estarem infetadas mas a recuperar no domicílio ou por terem tido um contacto de risco.

Há três dias consecutivos que Portugal está acima dos dez mil casos diários de covid-19, confirmando-se a rápida propagação de contágios na sequência da variante ómicron.